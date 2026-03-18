Chasse aux oeufs de Pâques à Feeriland Route de Réjasseville Veyrac

Chasse aux oeufs de Pâques à Feeriland

Route de Réjasseville Feeriland Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, une chasse aux photos attend les enfants dans le parc ! Le temps d’une balade ludique, les jeunes participants devront retrouver différents éléments photographiques disséminés sur le site. Une fois le parcours terminé, ils seront récompensés au Saloon avec un chocolat et un petit gadget sur le thème de Pâques. .

Route de Réjasseville Feeriland Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 16 71

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English : Chasse aux oeufs de Pâques à Feeriland

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Feeriland Veyrac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole