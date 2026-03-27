Chasse aux œufs de Pâques à Fey en Haye Ferme Équestre du Vieux Fey Fey-en-Haye

Chasse aux œufs de Pâques à Fey en Haye

Ferme Équestre du Vieux Fey 125 rue de la 73e Division Fey-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le lapin de Pâques donne rendez-vous aux enfants pour une chasse aux œufs de Pâques à la Ferme Équestre du Vieux Fey, au milieu des poneys.

Les enfants extérieurs au club sont les bienvenus !

Inscription obligatoire au Club House ou au 07 87 46 27 22Enfants

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Ferme Équestre du Vieux Fey 125 rue de la 73e Division Fey-en-Haye 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 87 46 27 22

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English :

The Easter Bunny invites children to an Easter egg hunt at the Ferme Equestre du Vieux Fey, among the ponies.

Children from outside the club are welcome!

Registration required at the Club House or on 07 87 46 27 22

L’événement Chasse aux œufs de Pâques à Fey en Haye Fey-en-Haye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT PONT A MOUSSON