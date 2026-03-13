Chasse aux oeufs de Pâques à Joiselle Cyclo-draisines du Grand-Morin Joiselle
Chasse aux oeufs de Pâques à Joiselle Cyclo-draisines du Grand-Morin Joiselle lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques à Joiselle
Cyclo-draisines du Grand-Morin 1 Impasse de la Queue Joiselle Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Les Cyclo-Draisines du Grand-Morin vous proposent une sortie originale pour célébrer Pâques à Joiselle !Tout public
Les Cyclo-Draisines du Grand-Morin vous proposent une sortie originale pour célébrer Pâques à Joiselle !
Le lundi 6 avril 2026, partez pour une balade en cyclo-draisines le long de l’ancienne voie ferrée et participez à une chasse aux œufs conviviale. Une activité ludique à partager en famille ou entre amis, mêlant découverte et gourmandise.
Réservation obligatoire avant le 1er avril.
Tarif
– 20 € par vélo (balade en draisine + chasse aux œufs). .
Cyclo-draisines du Grand-Morin 1 Impasse de la Queue Joiselle 51310 Marne Grand Est cyclodraisinedugrandmorin@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs de Pâques à Joiselle
The Cyclo-Draisines du Grand-Morin propose an original outing to celebrate Easter at Joiselle!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Joiselle Joiselle a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région