Chasse aux œufs de Pâques à l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 10:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Fêtez Pâques à l’Autre Usine avec une chasse aux œufs géante

De 9h à 10h, le lundi 6 avril 2026, venez participer à notre chasse aux œufs dans tout le complexe, spécialement organisée pour les enfants. De nombreux œufs seront cachés un peu partout… à vous de les retrouver pour repartir avec un délicieux cadeau chocolaté

Et pour les parents accompagnants, quelques surprises seront également cachées un peu partout dans le complexe

Inscription obligatoire pour participer (une inscription par enfant) à l’accueil de l’Autre Usine, sur notre application ou directement sur notre site internet. .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Chasse aux œufs de Pâques à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais