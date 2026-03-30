CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES À PARCELLE473 Montpellier

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES À PARCELLE473

425 Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pour célébrer l’arrivée du printemps, le musée Parcelle473, en collaboration avec S.A.D (Syndicat Anti-Déprime), organise sa première chasse aux œufs de Pâques dans une ambiance conviviale, créative et festive.

Ouvert à toutes et tous, cet après-midi propose une série d’activités ludiques et artistiques à partager en famille ou entre ami·e·s, dans le cadre unique du musée et de ses espaces extéri

Pour célébrer l’arrivée du printemps, le musée Parcelle473, en collaboration avec S.A.D (Syndicat Anti-Déprime), organise sa première chasse aux œufs de Pâques dans une ambiance conviviale, créative et festive.

Ouvert à toutes et tous, cet après-midi propose une série d’activités ludiques et artistiques à partager en famille ou entre ami·e·s, dans le cadre unique du musée et de ses espaces extérieurs.

Au programme

Chasse aux couleurs organisée par tranches d’âge, avec de nombreux petits lots à gagner

Ateliers créatifs en libre-service pour petits et grands

– customisation de supports

– dessin et cartes créatives

– activités artistiques autour du thème de Pâques et des couleurs

Tout au long de l’après-midi, les participant·e·s pourront circuler librement entre les différentes activités, expérimenter, créer et profiter d’un moment ludique et artistique.

Un foodtruck gourmand sera également présent sur place pour proposer quelques douceurs et pauses sucrées, le tout accompagné de musique pour une ambiance festive et chaleureuse.

L’accès au musée est inclus, permettant de découvrir les œuvres et installations pendant l’événement.

Un rendez-vous joyeux pour chercher, créer, jouer et célébrer Pâques autrement !

Gratuité jusqu’à 4 ans. .

425 Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English :

To celebrate the arrival of spring, the Parcelle473 museum, in collaboration with S.A.D (Syndicat Anti-Déprime), is organizing its first Easter egg hunt in a friendly, creative and festive atmosphere.

Open to all, this afternoon offers a series of fun and artistic activities to share with family and friends, in the unique setting of the museum and its outdoor spaces

L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES À PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER