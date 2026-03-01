Chasse aux oeufs de Pâques à Saché Saché

Chasse aux oeufs de Pâques à Saché Saché 2026-03-22

Chasse aux oeufs de Pâques à Saché Saché dimanche 22 mars 2026.

Chasse aux oeufs de Pâques à Saché

Saché Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Au programme
– chasse aux œufs
– chocolats garantis pour tous nos inscrits
– buvette et crêpes gourmandes
– jolie tombola
– maquillage pour les enfants
Inscription obligatoire avant le 19 mars.
Au programme
– chasse aux œufs
– chocolats garantis pour tous nos inscrits
– buvette et crêpes gourmandes
– jolie tombola
– maquillage pour les enfants
Inscription obligatoire avant le 19 mars. 4  .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

On the program
– egg hunt
– guaranteed chocolates for all participants
– refreshment bar and gourmet crêpes
– attractive tombola
– face painting for children
Registration required by March 19.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Saché Saché a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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