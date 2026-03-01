Chasse aux oeufs de Pâques à Saché

Saché Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Au programme

– chasse aux œufs

– chocolats garantis pour tous nos inscrits

– buvette et crêpes gourmandes

– jolie tombola

– maquillage pour les enfants

Inscription obligatoire avant le 19 mars.

Au programme

– chasse aux œufs

– chocolats garantis pour tous nos inscrits

– buvette et crêpes gourmandes

– jolie tombola

– maquillage pour les enfants

Inscription obligatoire avant le 19 mars. 4 .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

On the program

– egg hunt

– guaranteed chocolates for all participants

– refreshment bar and gourmet crêpes

– attractive tombola

– face painting for children

Registration required by March 19.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Saché Saché a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme