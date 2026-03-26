Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais Saint-Gelais
Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais Saint-Gelais samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais
Saint-Gelais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Viens chercher les œufs de pâques avec P’ArtAGElais dans le Parc de la Futaie à Saint-Gelais !
Jeu réservé aux gourmands !
Et n’oublie pas ton panier !
Sur inscription ! .
Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 95 14 partagelais@gmail.com
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English : Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais
L’événement Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais Saint-Gelais a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin