Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais

Saint-Gelais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Viens chercher les œufs de pâques avec P’ArtAGElais dans le Parc de la Futaie à Saint-Gelais !

Jeu réservé aux gourmands !

Et n’oublie pas ton panier !

Sur inscription ! .

Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 95 14 partagelais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais

L’événement Chasse aux œufs de Pâques à Saint Gelais Saint-Gelais a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin