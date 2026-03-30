Chasse aux oeufs de Pâques à Saint Médard d’Eyrans

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Avis aux gourmands en herbe et intrépides chasseurs de trésors. La municipalité de Saint-Médard-d’Eyrans organise à nouveau une grande chasse aux œufs de Pâques.

Dimanche 5 avril 2026, de 10h à 12h, les petits saint-médardais pourront chercher les œufs grandeur nature sur la place de la Loi 1901, avec un espace réservé aux plus petits.

Leur mission ? Récolter des œufs multicolores à échanger contre un sachet de véritables œufs en chocolat, offert par la municipalité, pour garantir à chacun sa part de gourmandise.

Pendant que les enfants partiront à la recherche des œufs, les parents pourront boire un café, offert par la municipalité. .

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21

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English : Chasse aux oeufs de Pâques à Saint Médard d’Eyrans

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Saint Médard d’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme