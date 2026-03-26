Chasse aux œufs de Pâques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Chasse aux œufs de Pâques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques à Saint-Symphorien
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous dimanche 5 avril 2026 de 10h à 12h pour une chasse aux œufs !
Sous la responsabilité des parents. .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53
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English : Chasse aux œufs de Pâques à Saint-Symphorien
L’événement Chasse aux œufs de Pâques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin
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