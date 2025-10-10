Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues Domaine de l’Héritière Vernègues

Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues

Samedi 4 avril 2026 à partir de 15h. Domaine de l’Héritière 7 chemin de l’Héritière Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Es-tu prêt à fureter dans tous les coins ? Viens et participe à la chasse aux oeufs de Pâques de l’Amicale des Ecoles !Familles

A partir de 15h, viens en famille au Domaine de l’Héritière pour un après-midi plein de surprises !

Une vente de gâteaux aura également lieu sur place.

Un moment de convivialité à vivre en famille ! .

Domaine de l’Héritière 7 chemin de l’Héritière Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 48 16 89 ade.vernegues@gmail.com

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English :

Are you ready to snoop around in every corner? You seem ready to participate to the egg hunt in Vernègues, then !

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes