Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues Domaine de l’Héritière Vernègues
Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues Domaine de l’Héritière Vernègues samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues
Samedi 4 avril 2026 à partir de 15h. Domaine de l’Héritière 7 chemin de l’Héritière Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Es-tu prêt à fureter dans tous les coins ? Viens et participe à la chasse aux oeufs de Pâques de l’Amicale des Ecoles !Familles
A partir de 15h, viens en famille au Domaine de l’Héritière pour un après-midi plein de surprises !
Une vente de gâteaux aura également lieu sur place.
Un moment de convivialité à vivre en famille ! .
Domaine de l’Héritière 7 chemin de l’Héritière Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 48 16 89 ade.vernegues@gmail.com
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English :
Are you ready to snoop around in every corner? You seem ready to participate to the egg hunt in Vernègues, then !
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes