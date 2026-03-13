Chasse aux œufs de Pâques Lieu-dit Les Tanneries Ainay-le-Château
Chasse aux œufs de Pâques Lieu-dit Les Tanneries Ainay-le-Château dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Lieu-dit Les Tanneries Jardin animalier Ainay-le-Château Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Ainay Gym Danse invite les 3-11 ans à partir à la recherche d’œufs cachés dans le jardin, avec 2 œufs mystère offerts par une boutique de jouets de St-Amand-Montrond, ainsi que quelques surprises !
Inscriptions avant mercredi 25 mars.
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Lieu-dit Les Tanneries Jardin animalier Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 90 32 85
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English :
Ainay Gym Danse invites 3-11 year-olds to search for hidden eggs in the garden, with 2 mystery eggs donated by a St-Amand-Montrond toy store, plus a few surprises!
Register before Wednesday, March 25.
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme