Chasse aux œufs de Pâques Lieu-dit Les Tanneries Ainay-le-Château

Chasse aux œufs de Pâques

Lieu-dit Les Tanneries Jardin animalier Ainay-le-Château Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Ainay Gym Danse invite les 3-11 ans à partir à la recherche d’œufs cachés dans le jardin, avec 2 œufs mystère offerts par une boutique de jouets de St-Amand-Montrond, ainsi que quelques surprises !

Inscriptions avant mercredi 25 mars.

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Lieu-dit Les Tanneries Jardin animalier Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 90 32 85

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English :

Ainay Gym Danse invites 3-11 year-olds to search for hidden eggs in the garden, with 2 mystery eggs donated by a St-Amand-Montrond toy store, plus a few surprises!

Register before Wednesday, March 25.

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme