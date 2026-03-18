Chasse aux œufs de Pâques Allègre
Chasse aux œufs de Pâques Allègre dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
La Potence Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Petits et grands, seul ou en famille, venez retrouver les œufs déposés sur le site de la Potence par Allègre Festivité !
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La Potence Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 71 21
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English :
Young and old, alone or with the family, come and find the eggs deposited on the La Potence site by Allègre Festivité!
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Allègre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay