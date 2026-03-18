Chasse aux œufs de Pâques

La Potence Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Petits et grands, seul ou en famille, venez retrouver les œufs déposés sur le site de la Potence par Allègre Festivité !

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La Potence Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 71 21

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English :

Young and old, alone or with the family, come and find the eggs deposited on the La Potence site by Allègre Festivité!

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Allègre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay