Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre Choumouroux Yssingeaux

Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre

Choumouroux Centre Équestre Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 13:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

A partir de débutants aux galops 3 poneys ! Su réservation par téléphone ou par mail.

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Choumouroux Centre Équestre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 03 69 atechno.yssingeaux@educagri.fr

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English :

From beginners to gallops 3 ponies! Reservations by phone or e-mail.

L’événement Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire