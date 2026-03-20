Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre Choumouroux Yssingeaux
Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre Choumouroux Yssingeaux mercredi 8 avril 2026.
Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre
Choumouroux Centre Équestre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 13:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
A partir de débutants aux galops 3 poneys ! Su réservation par téléphone ou par mail.
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Choumouroux Centre Équestre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 03 69 atechno.yssingeaux@educagri.fr
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English :
From beginners to gallops 3 ponies! Reservations by phone or e-mail.
L’événement Chasse aux Œufs de Pâques au Centre équestre Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire