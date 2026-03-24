Chasse aux Oeufs de Pâques au Château Route de Pomarède Castres-Gironde

Chasse aux Oeufs de Pâques au Château

Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril, venez fêter Pâques au Château de Castres à Castres-Gironde 33640.

Une chasse aux œufs en chocolat est organisée dans le parc du château de 14h à 18h.

Pour les plus grands, nous vous proposons une dégustation des vins des Domaines Rodrigues-Lalande en Graves et Pessac-Léognan. .

Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 51 51 contact@pont-saint-martin.fr

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English : Chasse aux Oeufs de Pâques au Château

L’événement Chasse aux Oeufs de Pâques au Château Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme