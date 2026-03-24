Chasse aux Oeufs de Pâques au Château Route de Pomarède Castres-Gironde
Chasse aux Oeufs de Pâques au Château Route de Pomarède Castres-Gironde samedi 4 avril 2026.
Chasse aux Oeufs de Pâques au Château
Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le samedi 4 avril, venez fêter Pâques au Château de Castres à Castres-Gironde 33640.
Une chasse aux œufs en chocolat est organisée dans le parc du château de 14h à 18h.
Pour les plus grands, nous vous proposons une dégustation des vins des Domaines Rodrigues-Lalande en Graves et Pessac-Léognan. .
Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 51 51 contact@pont-saint-martin.fr
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English : Chasse aux Oeufs de Pâques au Château
L’événement Chasse aux Oeufs de Pâques au Château Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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