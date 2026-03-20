Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin rue des Trente Josselin
Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin rue des Trente Josselin dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin
rue des Trente Château de Josselin Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Venez munis de votre panier et partez à la recherche des œufs laissés par les cloches de Pâques. Si le compte est bon, une récompense vous attend !
Cette chasse aux œufs de Pâques est offerte à tous les visiteurs munis d’un billet d’entrée.
Réservation non obligatoire. Achat des billets d’entrée sur place ou en ligne. .
rue des Trente Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45
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English :
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande