Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin rue des Trente Josselin

Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin

rue des Trente Château de Josselin Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez munis de votre panier et partez à la recherche des œufs laissés par les cloches de Pâques. Si le compte est bon, une récompense vous attend !

Cette chasse aux œufs de Pâques est offerte à tous les visiteurs munis d’un billet d’entrée.

Réservation non obligatoire. Achat des billets d’entrée sur place ou en ligne. .

rue des Trente Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45

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English :

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande