Chasse aux Œufs de Pâques au Château de la Greffière ! Château De La Greffière La Roche-Vineuse

Chasse aux Œufs de Pâques au Château de la Greffière !

Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pâques au Château de la Greffière !

Samedi 4 avril, vivez une journée unique Chasse aux bouchons & Rallye photo ?? Dégustation (jus offert aux enfants)

9 €/enfant | Gratuit pour les adultes

9h-11h & 14h-17h

Réservation obligatoire (places limitées) ! Contactez-nous vite https://www.billetweb.fr/chasse-aux-oeufs-au-chateau-de-la-greffiere .

Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux Œufs de Pâques au Château de la Greffière !

L’événement Chasse aux Œufs de Pâques au Château de la Greffière ! La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-03-05 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne