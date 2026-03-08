Chasse aux Œufs de Pâques au Château de la Greffière ! Château De La Greffière La Roche-Vineuse
Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Pâques au Château de la Greffière !
Samedi 4 avril, vivez une journée unique Chasse aux bouchons & Rallye photo ?? Dégustation (jus offert aux enfants)
9 €/enfant | Gratuit pour les adultes
9h-11h & 14h-17h
Réservation obligatoire (places limitées) ! Contactez-nous vite https://www.billetweb.fr/chasse-aux-oeufs-au-chateau-de-la-greffiere .
Château De La Greffière 500 route de verze La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 79 11 tourisme@chateaudelagreffiere.com
