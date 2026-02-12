Chasse aux œufs de Pâques au Château de Pagax Flagnac

Chasse aux œufs de Pâques au Château de Pagax

Pars à la chasse aux oeufs cachés dans le parc du château.

Trouves les oeufs de couleurs et résous les énigmes pour obtenir tes précieux oeufs en chocolat !

Deux parcours 2/6 ans et 6/12 ans.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Réservé aux enfants de 2 à 12 ans avec inscription par créneau horaire préalable sur www.chateau-de-pagax.com

2.50€ par enfant participant. 5€ par adulte accompagnant correspondant au tarif d’une entrée classique. Gratuit pour les 12 18 ans.

Nombre de places limité.

Renseignement 05 65 63 72 64 .

Pagax Flagnac 12300 Aveyron Occitanie

