Chasse aux œufs de Pâques au Château de Pagax Flagnac

Pagax Flagnac Aveyron
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
2026-04-05
Pars à la chasse aux oeufs cachés dans le parc du château.
Trouves les oeufs de couleurs et résous les énigmes pour obtenir tes précieux oeufs en chocolat !
Deux parcours 2/6 ans et 6/12 ans.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Réservé aux enfants de 2 à 12 ans avec inscription par créneau horaire préalable sur www.chateau-de-pagax.com
2.50€ par enfant participant. 5€ par adulte accompagnant correspondant au tarif d’une entrée classique. Gratuit pour les 12 18 ans.
Nombre de places limité.
Renseignement 05 65 63 72 64 .
Pagax Flagnac 12300 Aveyron Occitanie
