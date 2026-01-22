Chasse aux œufs de Pâques au Moulin Hydronef

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

2026-04-05

À l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville de Longué-Jumelles organise une chasse aux œufs à destination des familles.

Cet événement, spécialement conçu pour les enfants de 2 à 10 ans, se déroulera dans un cadre naturel et convivial. Accompagnés d’un adulte, les jeunes participants partiront à la recherche des œufs cachés et partageront un moment ludique et festif, fidèle à l’esprit de Pâques.

Cette matinée s’inscrit dans la volonté de la Ville de proposer des animations familiales accessibles à tous, favorisant le partage et la convivialité autour d’un site patrimonial emblématique.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 avril 2026 de 9h30 à 12h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

To celebrate Easter, the town of Longué-Jumelles is organizing an egg hunt for families.

