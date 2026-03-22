Chasse aux Oeufs de Pâques au Musée

7 bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Le Musée du Train et des équipages militaires de Bourges propose une chasse aux œufs de Pâques au cœur de ses collections.

Le Musée du Train et des équipages militaires de Bourges vous propose une chasse aux œufs de Pâques au cœur de ses collections.

Les enfants de 2 à 14 ans sont invités à partir à la recherche des œufs cachés dans un cadre original et ludique.

Cette animation promet un moment convivial en famille. Une belle occasion de découvrir le musée tout en s’amusant. .

7 bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

The Musée du Train et des équipages militaires in Bourges offers an Easter egg hunt in the heart of its collections.

L’événement Chasse aux Oeufs de Pâques au Musée Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES