Chasse aux œufs de Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage
Chasse aux œufs de Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques au musée
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Partez à la recherche des dessins d’œufs dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.
Entrée gratuite pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.
Visite libre dans les salles.
À partir de 14h jusqu’à 17h30. .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux œufs de Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage