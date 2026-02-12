Chasse aux œufs de Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage

Chasse aux œufs de Pâques au musée

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Partez à la recherche des dessins d’œufs dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.

Entrée gratuite pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.

Visite libre dans les salles.

À partir de 14h jusqu’à 17h30. .

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

