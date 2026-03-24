Chasse aux oeufs de Pâques Stade d’Aureille Aureille

Chasse aux oeufs de Pâques

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez passer un après-midi festif en famille avec une chasse aux œufs de Pâques au Stade d’Aureille, dimanche 5 avril à partir de 15h30 !Familles

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille (APE)



Au programme

– Chasse aux œufs

– Chasse au trésor pour les plus grands

– Châteaux gonflables

– Goûter sur place



Un moment simple, joyeux, à partager en famille ou entre amis !

Des rires, du chocolat… et plein de souvenirs pour les enfants ! .

Stade d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com

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English :

Come and enjoy a festive family afternoon with an Easter egg hunt at the Aureille stadium on Sunday 5 April from 3.30pm!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Aureille a été mis à jour le 2026-03-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles