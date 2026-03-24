Chasse aux oeufs de Pâques Stade d’Aureille Aureille
Chasse aux oeufs de Pâques Stade d’Aureille Aureille dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Dimanche 5 avril 2026 à partir de 15h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez passer un après-midi festif en famille avec une chasse aux œufs de Pâques au Stade d’Aureille, dimanche 5 avril à partir de 15h30 !Familles
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille (APE)
Au programme
– Chasse aux œufs
– Chasse au trésor pour les plus grands
– Châteaux gonflables
– Goûter sur place
Un moment simple, joyeux, à partager en famille ou entre amis !
Des rires, du chocolat… et plein de souvenirs pour les enfants ! .
Stade d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a festive family afternoon with an Easter egg hunt at the Aureille stadium on Sunday 5 April from 3.30pm!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Aureille a été mis à jour le 2026-03-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- La Givrée Aureilloise Bar Soler Aureille 28 mars 2026
- Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille 29 mars 2026
- Journée taurine 28ème Souvenir André Soler Aureille 4 avril 2026
- [COMPLET] Rando gourmande à la rencontre de producteurs Route des Fioles Aureille 11 avril 2026
- Chantiers patrimoine de jeunes bénévoles Le castellas d’Aureille Aureille 18 avril 2026