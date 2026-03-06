Chasse aux œufs de Pâques aux Ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages

Chasse aux œufs de Pâques aux Ânes des Hauts du Perche

MARCHAINVILLE 4 la Béchardière Longny les Villages Orne

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Les enfants sont invités à venir passer un bel après-midi en compagnie des ânes des hauts du Perche.

Au programme

Chasse aux œufs

Atelier créatif

Rencontre avec les ânes

Goûter offert

Un moment simple et joyeux à partager en famille à la campagne !

Places limitées à 20 enfants. Payant, gratuit enfant -3ans. .

MARCHAINVILLE 4 la Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com

