Chasse aux œufs de Pâques aux Ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages dimanche 5 avril 2026.
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-04-05
Les enfants sont invités à venir passer un bel après-midi en compagnie des ânes des hauts du Perche.
Au programme
Chasse aux œufs
Atelier créatif
Rencontre avec les ânes
Goûter offert
Un moment simple et joyeux à partager en famille à la campagne !
Places limitées à 20 enfants. Payant, gratuit enfant -3ans. .
MARCHAINVILLE 4 la Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com
