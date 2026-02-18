Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs Uzerche

Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs

La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Vous aimez les ânes et le chocolat ?! Alors, c’est l’évènement à ne pas louper pour Pâques cette année !

Rendez-vous pour préparer ensemble les ânes et aller à la recherche des œufs cachés sur le domaine des ânes voyageurs.

Chaque enfant repartira avec son petit sachet de chocolats et les parents pourront également manger quelques œufs !

15€/enfant

Minimum 5 participants par cession, maximum 20 participants.

Réservation avant le mercredi 2 avril 2026, par mail lesanesvoyageurs@gmail.com; par téléphone au 06 59 33 89 14 ou via ma page Facebook ou Instagram @lesanesvoyageurs.

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réserve le droit d’annuler. .

La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com

