Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs Uzerche
Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs Uzerche dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs
La Croix de Fargeas Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Vous aimez les ânes et le chocolat ?! Alors, c’est l’évènement à ne pas louper pour Pâques cette année !
Rendez-vous pour préparer ensemble les ânes et aller à la recherche des œufs cachés sur le domaine des ânes voyageurs.
Chaque enfant repartira avec son petit sachet de chocolats et les parents pourront également manger quelques œufs !
15€/enfant
Minimum 5 participants par cession, maximum 20 participants.
Réservation avant le mercredi 2 avril 2026, par mail lesanesvoyageurs@gmail.com; par téléphone au 06 59 33 89 14 ou via ma page Facebook ou Instagram @lesanesvoyageurs.
En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réserve le droit d’annuler. .
La Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 lesanesvoyageurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs
L’événement Chasse aux œufs de Pâques avec les Ânes Voyageurs Uzerche a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze