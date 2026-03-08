Chasse aux oeufs de Pâques avec madame de Sévigné Départ devant l’office de tourisme Grignan
Chasse aux oeufs de Pâques avec madame de Sévigné
Départ devant l’office de tourisme 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
de 6 ans à 17 ans
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Une chasse aux œufs de Pâques comme au temps de Louis XIV ! La marquise de Sévigné a caché des oeufs de Pâques dans le village ! Une animation ludique, gourmande et pleine de surprises ! Une animation Planète Guides. Départ devant l’Office de tourisme.
Départ devant l’office de tourisme 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English :
An Easter egg hunt like in the time of Louis XIV! The Marquise de Sévigné has hidden Easter eggs in the village! A fun, gourmet event full of surprises! A Planète Guides event. Departure from in front of the Tourist Office.
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques avec madame de Sévigné Grignan a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes