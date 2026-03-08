Chasse aux oeufs de Pâques avec madame de Sévigné Départ devant l’office de tourisme Grignan

Chasse aux oeufs de Pâques avec madame de Sévigné

Départ devant l’office de tourisme 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

de 6 ans à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Une chasse aux œufs de Pâques comme au temps de Louis XIV ! La marquise de Sévigné a caché des oeufs de Pâques dans le village ! Une animation ludique, gourmande et pleine de surprises ! Une animation Planète Guides. Départ devant l’Office de tourisme.

Départ devant l’office de tourisme 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

An Easter egg hunt like in the time of Louis XIV! The Marquise de Sévigné has hidden Easter eggs in the village! A fun, gourmet event full of surprises! A Planète Guides event. Departure from in front of the Tourist Office.

