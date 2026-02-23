Chasse aux œufs de Pâques Baccarat

Chasse aux œufs de Pâques

Proposée chaque année par l’OMS, la traditionnelle chasse aux œufs fait son retour pour le plus grand bonheur des enfants, âgés de 2 à 11 ans. Cette journée promet des moments de découvertes et de gourmandises sucrées. Tarif: 3€

Inscription validée lors du paiement. Bulletins disponibles et à retourner en mairie avant le vendredi 27 mars 2026.Enfants

Parc Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

The traditional egg hunt , organized every year by the WHO, is back, to the delight of children aged 2 to 11. A day of discovery and sweet treats. Price: 3?

Registration validated upon payment. Registration forms available and to be returned to the Town Hall before Friday March 27, 2026.

