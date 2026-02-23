Chasse aux œufs de Pâques Baccarat
Parc Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Proposée chaque année par l’OMS, la traditionnelle chasse aux œufs fait son retour pour le plus grand bonheur des enfants, âgés de 2 à 11 ans. Cette journée promet des moments de découvertes et de gourmandises sucrées. Tarif: 3€
Inscription validée lors du paiement. Bulletins disponibles et à retourner en mairie avant le vendredi 27 mars 2026.Enfants
Parc Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
The traditional egg hunt , organized every year by the WHO, is back, to the delight of children aged 2 to 11. A day of discovery and sweet treats. Price: 3?
Registration validated upon payment. Registration forms available and to be returned to the Town Hall before Friday March 27, 2026.
