Chasse aux oeufs de Pâques Départ sur le parvis de la Médiathèque Bagnères-de-Bigorre
Chasse aux oeufs de Pâques Départ sur le parvis de la Médiathèque Bagnères-de-Bigorre mercredi 1 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Départ sur le parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
À l’occasion des fêtes de Pâques, l’Association des commerçants de Bagnères-de-Bigorre a le plaisir d’organiser une grande chasse aux œufs dans les rues de Bagnères-de-Bigorre !
Des montagnes de chocolats à la clé !
Cet événement familial proposera un programme riche et convivial
– Des stands gourmands
– Un atelier créatif Poissons d’avril
– Un échauffement dynamique
– Une chasse aux œufs en centre-ville pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte)
Départ toutes les 30min ! Animations dès 14h30 départ officiel à 15h, puis en continu jusqu’à 17h .
Départ sur le parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 71 94 36 51
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English :
To celebrate Easter, the Bagnères-de-Bigorre Merchants Association is pleased to organize a big egg hunt in the streets of Bagnères-de-Bigorre!
Mountains of chocolates up for grabs!
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65