Chasse aux oeufs de Pâques Départ sur le parvis de la Médiathèque Bagnères-de-Bigorre

Chasse aux oeufs de Pâques

Départ sur le parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’Association des commerçants de Bagnères-de-Bigorre a le plaisir d’organiser une grande chasse aux œufs dans les rues de Bagnères-de-Bigorre !

Des montagnes de chocolats à la clé !

Cet événement familial proposera un programme riche et convivial

– Des stands gourmands

– Un atelier créatif Poissons d’avril

– Un échauffement dynamique

– Une chasse aux œufs en centre-ville pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte)

Départ toutes les 30min ! Animations dès 14h30 départ officiel à 15h, puis en continu jusqu’à 17h .

Départ sur le parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 71 94 36 51

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English :

To celebrate Easter, the Bagnères-de-Bigorre Merchants Association is pleased to organize a big egg hunt in the streets of Bagnères-de-Bigorre!

Mountains of chocolates up for grabs!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65