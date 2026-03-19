CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES PARC THERMAL Bagnères-de-Luchon
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES PARC THERMAL Bagnères-de-Luchon dimanche 5 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
PARC THERMAL Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Partez à la recherche des œufs multicolores dissimulés dans le parc thermal.
Petits et grands, accompagnés de leurs parents, sont conviés à une chasse palpitante pour dénicher des œufs savoureux et un trésor caché. .
PARC THERMAL Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
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English :
Search for the multicolored eggs hidden in the thermal park.
L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE