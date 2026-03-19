CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES PARC THERMAL Bagnères-de-Luchon

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

PARC THERMAL Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la recherche des œufs multicolores dissimulés dans le parc thermal.

Petits et grands, accompagnés de leurs parents, sont conviés à une chasse palpitante pour dénicher des œufs savoureux et un trésor caché. .

PARC THERMAL Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

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English :

Search for the multicolored eggs hidden in the thermal park.

L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE