Chasse aux œufs de pâques Centre équestre du Barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire
Chasse aux œufs de pâques Centre équestre du Barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire mardi 7 avril 2026.
Chasse aux œufs de pâques
Centre équestre du Barbezilien 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Venez vivre une après-midi magique en famille lors de notre chasse aux œufs ! Les enfants pourront s’amuser, à la recherche des précieux œufs cachés. Séance découverte équitation, activités diverses, goûter offert.
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Centre équestre du Barbezilien 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 59 55 45
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English : Chasse aux œufs de pâques
Come enjoy a magical afternoon with the whole family at our Easter egg hunt! The kids will have a blast searching for the precious hidden eggs. We’ll also offer an introductory horseback riding session, various activities, and a complimentary snack.
L’événement Chasse aux œufs de pâques Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente