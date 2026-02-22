Chasse aux oeufs de Pâques

3 rue des maréchaux Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Participez à cette chasse aux oeufs de Pâques !

Cette année, Mamema ouvre son jardin pour une grande chasse aux œufs pleine de surprises…

Viens t’amuser, chercher les trésors cachés et profiter d’un moment gourmand et plein de bonne humeur.

Petits et grands sont les bienvenus… mais attention, il faudra être rapide pour tout trouver !

Alors, prêt(e) à venir tenter ta chance chez Mamema ? .

3 rue des maréchaux Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 37 49 42

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English :

Take part in this Easter egg hunt!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Barr a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du pays de Barr