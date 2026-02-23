Chasse aux œufs de Pâques Blâmont

Chasse aux œufs de Pâques

Parc Bon Accueil Blâmont Meurthe-et-Moselle

Le Comité des Fêtes est heureux de vous annoncer le retour de la chasse aux œufs de Pâques pour une deuxième édition encore plus gourmande et amusante !

Rendez-vous le dimanche 5 avril à 15h30 au Parc Bon Accueil à Blâmont pour un après-midi festif dédié aux enfants de 3 à 10 ans. De jolies surprises attendent tous les participants!

Inscriptions auprès du Comité des Fêtes au 07 82 86 85 99 avant le lundi 23 mars 2026Enfants

Parc Bon Accueil Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 86 85 99

English :

The Comité des Fêtes is delighted to announce the return of the Easter Egg Hunt for a second edition that’s even more fun and delicious!

Join us on Sunday, April 5 at 3:30 p.m. in Blâmont’s Parc Bon Accueil for a festive afternoon for children aged 3 to 10. Great surprises await all participants!

To register, call the Comité des Fêtes on 07 82 86 85 99 before Monday, March 23, 2026

