Chasse aux oeufs de Pâques Bonny-sur-Loire

Le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire vous donne rendez-vous le lundi 6 avril pour une chasse aux œufs de Pâques inoubliable au Mille Clubs! Dans une ambiance festive et conviviale, les enfants, accompagnés de leurs familles participeront à divers jeux pour gagner des œufs chocolatés. Une activité ludique et gourmande qui promet de beaux moments de joie et de partage. Vous garderez un excellent souvenir de cette journée grâce au Lapin de Pâques qui déambulera autour de vous. Après la chasse, profitez de l’occasion pour partager des gourmandises salées et sucrées ou simplement savourer l’ambiance printanière des lieux. Un événement idéal pour passer une journée en famille et célébrer Pâques en toute convivialité. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! .

The Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire invites you to an Easter egg hunt on Sunday April 21 in Square Legendre! Young and old, come and have fun searching for precious chocolate eggs in a festive, family atmosphere. A gourmet event not to be missed!

