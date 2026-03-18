Chasse aux oeufs de Pâques Brélès

Chasse aux oeufs de Pâques Brélès samedi 4 avril 2026.

Chasse aux oeufs de Pâques

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-05 16:30:00

Date(s) :
2026-04-04

En famille, venez profiter du parc du château de Kergroadez pour ramasser les œufs de Pâques et repartir avec des chocolats ! 

Sur un même parcours, 2 niveaux de difficulté (jusqu’à 4 ans inclus et 5-10 ans) permettront aux enfants de composer la bonne formule pour récupérer leurs chocolats.   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Brélès a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE

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