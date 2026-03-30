Chasse aux oeufs de Pâques Maison des Associations Chaptelat

Chasse aux oeufs de Pâques

Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La confrérie Saint Éloi en Limousin organise une grande chasse aux oeufs destinée aux enfants pour les festivités de Pâques. .

Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Chaptelat a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole