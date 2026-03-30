Chasse aux oeufs de Pâques Maison des Associations Chaptelat

Chasse aux oeufs de Pâques 1 Rue de l'Aurence Chaptelat 2026-04-06

Chasse aux oeufs de Pâques Maison des Associations Chaptelat lundi 6 avril 2026.

Chasse aux oeufs de Pâques

Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

La confrérie Saint Éloi en Limousin organise une grande chasse aux oeufs destinée aux enfants pour les festivités de Pâques.   .

Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Chaptelat a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole

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