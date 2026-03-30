Chasse aux oeufs de Pâques Maison des Associations Chaptelat
Chasse aux oeufs de Pâques Maison des Associations Chaptelat lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
La confrérie Saint Éloi en Limousin organise une grande chasse aux oeufs destinée aux enfants pour les festivités de Pâques. .
Maison des Associations 1 Rue de l’Aurence Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Chaptelat a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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