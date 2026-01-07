Chasse aux oeufs de Pâques

Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Petits chasseurs de trésors en chocolat, préparez-vous ! Le dimanche 5 avril, de 10h à 12h, rendez-vous au Parc Champault à Châtillon-sur-Loire pour une joyeuse chasse aux œufs ! Au programme gourmandises, tombola et boissons chaudes. Venez nombreux pour un moment festif en famille !

Partez à la recherche des œufs cachés !

Le dimanche 5 avril, de 10h à 12h, l’APE de Châtillon-sur-Loire invite tous les enfants à une grande chasse aux œufs au Parc Champault. Un moment magique pour petits et grands, avec une ambiance festive et conviviale ! Après la chasse, profitez d’une tombola et d’un moment gourmand avec des boissons chaudes. Venez nombreux pour partager cette belle matinée en famille et célébrer Pâques ensemble !

Entrée libre, sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 87 31 12 65 http://chatillon-sur-loire.com/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 20, the Champault park in Châtillon-sur-Loire will be transformed into a playground for an Easter egg hunt organized by the Les P’tits Loustics association. A fun activity for children, in a festive, family atmosphere. Come and share a magical moment!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX