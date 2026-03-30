Chasse aux oeufs de Paques Chavanat
Chasse aux oeufs de Paques Chavanat dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Paques
Salle des fetes et place du village Chavanat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs et plantations de printemps sur la place du village
Goûter .
Salle des fetes et place du village Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06
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English : Chasse aux oeufs de Paques
L’événement Chasse aux oeufs de Paques Chavanat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Creuse Sud Ouest