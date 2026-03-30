Chasse aux oeufs de Paques

Salle des fetes et place du village Chavanat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs et plantations de printemps sur la place du village

Goûter .

Salle des fetes et place du village Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06

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English : Chasse aux oeufs de Paques

L’événement Chasse aux oeufs de Paques Chavanat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Creuse Sud Ouest