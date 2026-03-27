Chasse aux oeufs de Pâques

Rue du 19 Mars Chuisnes Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs de Pâques

Chuisnes en Fêtes invite les enfants de la communes à sa traditionnelle chasse au œufs. Animation ouverte à tous les enfants de Chuisnes jusqu’au CM2.

Une boisson sera offerte aux participants. .

Rue du 19 Mars Chuisnes 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@chuisnes-en-fetes.org

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English :

Easter Egg Hunt

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Chuisnes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE