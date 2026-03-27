Chasse aux oeufs de Pâques Chuisnes
Chasse aux oeufs de Pâques Chuisnes lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Rue du 19 Mars Chuisnes Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Chasse aux œufs de Pâques
Chuisnes en Fêtes invite les enfants de la communes à sa traditionnelle chasse au œufs. Animation ouverte à tous les enfants de Chuisnes jusqu’au CM2.
Une boisson sera offerte aux participants. .
Rue du 19 Mars Chuisnes 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@chuisnes-en-fetes.org
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English :
Easter Egg Hunt
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Chuisnes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE