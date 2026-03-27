Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure
Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure mercredi 8 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Vaujoly Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Chasse aux œufs de Pâques
Venez assister à la chasse œufs au Domaine de Vaujoly, le mercredi 8 avril à 14h30.
Goûter offert aux petits comme aux grands !
Inscriptions avant le 3 avril (en précisant le nombre de participants) à l’adresse suivante cristiana@domainesevenements.com .
Vaujoly Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cristiana@domainesevenements.com
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English :
Easter Egg Hunt
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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