Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure

Chasse aux oeufs de Pâques Vaujoly Courville-sur-Eure 2026-04-08

Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure mercredi 8 avril 2026.

Chasse aux oeufs de Pâques

Vaujoly Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Chasse aux œufs de Pâques
Venez assister à la chasse œufs au Domaine de Vaujoly, le mercredi 8 avril à 14h30.
Goûter offert aux petits comme aux grands !
Inscriptions avant le 3 avril (en précisant le nombre de participants) à l’adresse suivante cristiana@domainesevenements.com   .

Vaujoly Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   cristiana@domainesevenements.com

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English :

Easter Egg Hunt

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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