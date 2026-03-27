Chasse aux œufs de Pâques Château de Crazannes Crazannes

Chasse aux œufs de Pâques

Château de Crazannes 22 Rue du Château Crazannes Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les cloches de Pâques sont passées au Château du Chat Botté. Venez avec votre panier et participez à la chasse aux œufs dans les jardins.

.

Château de Crazannes 22 Rue du Château Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter bells are ringing at Château du Chat Botté. Bring your basket and join in the egg hunt in the gardens.

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Crazannes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge