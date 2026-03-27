Chasse aux œufs de Pâques Château de Crazannes Crazannes
Chasse aux œufs de Pâques Château de Crazannes Crazannes dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Château de Crazannes 22 Rue du Château Crazannes Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 13:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Les cloches de Pâques sont passées au Château du Chat Botté. Venez avec votre panier et participez à la chasse aux œufs dans les jardins.
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Château de Crazannes 22 Rue du Château Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Easter bells are ringing at Château du Chat Botté. Bring your basket and join in the egg hunt in the gardens.
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Crazannes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge