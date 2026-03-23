Chasse aux oeufs de Pâques

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

La bibliothèque de Dammarie-en-Puisaye organise une chasse aux œufs le lundi 6 avril à partir de 15h30 à la salle des fêtes. Au programme animations, chasse à l’œuf et goûter pour les enfants. Un moment convivial à partager en famille pour célébrer Pâques.

La bibliothèque de Dammarie-en-Puisaye vous donne rendez-vous le lundi 6 avril à partir de 15h30 à la salle des fêtes, derrière la mairie, pour une chasse aux œufs placée sous le signe de la convivialité. Cet après-midi festif est l’occasion idéale pour les enfants de partir à la recherche des œufs cachés tout en profitant d’animations adaptées.

Au programme une chasse à l’œuf ludique, des moments d’animation et un goûter pour clôturer l’après-midi en douceur. Un rendez-vous pensé pour les familles, où petits et grands pourront partager un moment de plaisir et de découverte.

Une belle occasion de célébrer Pâques dans une ambiance chaleureuse et festive au cœur du village. .

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 92 26 commune-de-dammarie-en-puisaye@wanadoo.fr

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English :

The Dammarie-en-Puisaye library is organizing an egg hunt on Monday April 6 from 3.30pm at the Salle des Fêtes. The program includes entertainment, an egg hunt and a snack for the children. A convivial moment to share with the whole family to celebrate Easter.

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX