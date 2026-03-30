Chasse aux oeufs de Pâques de l’APE

Jardin de la Marpa Captieux Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le prochain événement de l’APE approche ! Venez fêter Pâques lors de notre grande chasse aux œufs. De nombreuses surprises vous attendent, avec des chocolats pour chaque enfant ! Trouvez les œufs cachés, stands de jeux, musique, surprises, buvette et vente de pâtisseries.

Nous avons hâte de partager ce joli moment avec vous !

Inscription obligatoire. .

Jardin de la Marpa Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 30 67

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English : Chasse aux oeufs de Pâques de l’APE

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques de l’APE Captieux a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud