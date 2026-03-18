Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns Laruns
Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns Laruns samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns
Place de la mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous devant la mairie de Laruns ! Les enfants participants pourront aussi tenter leur chance pour gagner au tirage au sort, des sujets de la chocolaterie GDO de Laruns ! .
Place de la mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 mairie@laruns.fr
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English : Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées