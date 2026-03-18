Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns

Place de la mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous devant la mairie de Laruns ! Les enfants participants pourront aussi tenter leur chance pour gagner au tirage au sort, des sujets de la chocolaterie GDO de Laruns ! .

Place de la mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 mairie@laruns.fr

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English : Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées