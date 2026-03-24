Chasse aux œufs de Pâques bourg Meulin Dompierre-les-Ormes

Chasse aux œufs de Pâques bourg Meulin Dompierre-les-Ormes samedi 4 avril 2026.

Chasse aux œufs de Pâques

bourg Meulin Bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Balade surprise dans le bourg de Meulin à la découverte du trésor. Au programme jeux variés, activités créatives. 2 parcours 4-6 ans et 7-12 ans
Munis toi de ton stylo
Boissons et gâteaux sur place
Samedi 4 avril de 10h00 à 15h00   .

bourg Meulin Bourg de Meulin Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 30 54 78  arsitrademeulin@gmail.com

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English : Chasse aux œufs de Pâques

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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