Chasse aux Oeufs de Pâques

Jardin Daralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Rdv à 14h pour une chasse aux oeufs ludique dans le jardin Darralde. La chasse aux oeufs sera suivie d’un atelier créatif de fabrication de masque de lapin (attention l’atelier est sous réservation et réservé aux 6 à 12 ans) .

Jardin Daralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animation-eauxbonnes@orange.fr

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English : Chasse aux Oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux Oeufs de Pâques Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées