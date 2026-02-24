Chasse aux oeufs de Pâques route d’Aureille Eyguières

Chasse aux oeufs de Pâques

Dimanche 5 avril 2026 de 10h à 16h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

2026-04-05

Venez célébrer Pâques en famille lors d’une journée conviviale avec sa célèbre chasse aux œufs dédiée aux enfants.

Le dimanche 5 avril, à partir de 10h, le Domaine Jolibois vous invite à célébrer Pâques lors d’une grande chasse aux œufs conviviale et festive, spécialement pensée pour les enfants jusqu’à 12 ans !



Au programme



– 3 sessions de chasse aux œufs 10h00/10h30 11h00/11h30 12h00-12h30 (20 enfants maximum entre 2 et 12 ans par séance)

Des œufs en or seront cachés pour gagner des cadeaux. Chaque enfant repartira avec sa poche de chocolats

– Jeu gonflable, pêche au canard et barbe à papa raviront les enfants

– Foodtruck présent pour la restauration (règlement directement auprès du commerçant)

– Bar sur place disponible pour les consommations

– Une session par heure pour visiter le domaine et déguster nos huiles d’olive 10€ par personne (réservation de son créneau le jour j)



Tarif

– 10€ par enfant Sur réservation (attention nombre de places limitées pour la chasse aux œufs)

Pensez à rapporter votre panier ou poche ! .

route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come celebrate Easter with your family during a fun-filled day featuring our famous egg hunt for children.

