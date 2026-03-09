Chasse aux oeufs de Pâques Ferrières-en-Gâtinais
dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs de Pâques
Pars à la chasse aux œufs de Pâques dans les arènes de Pépin ! Viens avec ta boîte vide de 6 œufs, chasse et rapporte les 6 œufs trouvés au stand du CMJ, tu reçois en échange 1 sachet de chocolats. Et une surprise t’attend si tu trouves l’œuf d’or ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 52 90
English :
Easter egg hunt
