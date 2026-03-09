Chasse aux oeufs de Pâques

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs de Pâques

Pars à la chasse aux œufs de Pâques dans les arènes de Pépin ! Viens avec ta boîte vide de 6 œufs, chasse et rapporte les 6 œufs trouvés au stand du CMJ, tu reçois en échange 1 sachet de chocolats. Et une surprise t’attend si tu trouves l’œuf d’or ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 52 90

English :

Easter egg hunt

