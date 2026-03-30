Chasse aux oeufs de Pâques Masgot Fransèches
Chasse aux oeufs de Pâques Masgot Fransèches samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Chasse aux œufs pour les plus petits (de 2 à 6 ans), enquête de Pâques pour les plus grands ( 6 à 12 ans). .
Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs de Pâques
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Fransèches a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Tourisme
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