Chasse aux oeufs de Pâques Masgot Fransèches

Chasse aux oeufs de Pâques

Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux œufs pour les plus petits (de 2 à 6 ans), enquête de Pâques pour les plus grands ( 6 à 12 ans). .

Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 animation.masgot23@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Fransèches a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Tourisme