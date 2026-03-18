Chasse aux oeufs de Pâques Route sous Charlemont Givet

Chasse aux oeufs de Pâques

Route sous Charlemont Charlemont Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Charlemont fête sa réouverture de saison avec une grande Chasse aux Œufs de Pâques 2026.Plutôt original ! Et si vous veniez participer, partager un moment ludique et gourmand en famille, au cœur de ce lieu chargé d’histoire. Petits et grands explorateurs sont conviés à percer les mystères des remparts et des bastions à la recherche des trésors chocolatés cachés par nos cloches.Informations pratiques à venir prochainement… Restez connectés. Nous avons hâte de vous accueillir pour cette nouvelle saison et de partager ensemble la magie de Pâques à Charlemont !

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Route sous Charlemont Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est

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English :

Charlemont celebrates the reopening of its season with a great Easter Egg Hunt 2026 quite original! Why not come and take part, and share a playful, gourmet moment with your family, in the heart of this place steeped in history. Young and old alike are invited to explore the mysteries of the ramparts and bastions in search of the chocolate treasures hidden by our bells.Practical information coming soon… Stay tuned. We look forward to welcoming you to this new season and sharing the magic of Easter at Charlemont!

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Givet a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme