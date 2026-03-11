Chasse aux œufs de Pâques

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Venez partager un moment gourmand et ludique en famille ! Chaque jeune participant pourra repartir avec un petit sachet de confiseries. Un après-midi joyeux et plein de surprise vous attend !

Venez partager un moment gourmand et ludique en famille ! Chaque jeune participant pourra repartir avec un petit sachet de confiseries. Un après-midi joyeux et plein de surprise vous attend ! .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a fun-filled moment with your family! Each young participant will leave with a small bag of sweets. A joyful afternoon full of surprises awaits you!

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Hunspach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte