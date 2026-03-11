Chasse aux œufs de Pâques Hunspach
Chasse aux œufs de Pâques Hunspach lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs de Pâques
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Venez partager un moment gourmand et ludique en famille ! Chaque jeune participant pourra repartir avec un petit sachet de confiseries. Un après-midi joyeux et plein de surprise vous attend !
Venez partager un moment gourmand et ludique en famille ! Chaque jeune participant pourra repartir avec un petit sachet de confiseries. Un après-midi joyeux et plein de surprise vous attend ! .
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com
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English :
Come and share a fun-filled moment with your family! Each young participant will leave with a small bag of sweets. A joyful afternoon full of surprises awaits you!
L’événement Chasse aux œufs de Pâques Hunspach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte