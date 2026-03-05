Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie
Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l'hôtel de ville de Saint-Memmie

mercredi 1 avril 2026.
Entrée libre
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01 16:30:00
2026-04-01
Tout public
Venez participer à l’annuelle chasse aux oeufs dans le jardin de l’hôtel de ville.
Nous vous attendons dès 15h à l’Espace culturel la Chapelle pour un atelier créatif.
Chaque enfant partira dans le jardin pour rechercher 3 oeufs de différentes couleurs. Il pourra ensuite récupérer son sachet de chocolats. Pour finir l’après-midi nous partagerons un goûter tous ensemble.
Sur inscriptions en mairie auprès du service communication.
Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte. .
Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est contact@mairie-saint-memmie.fr
