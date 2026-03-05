Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie

Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

Venez participer à l’annuelle chasse aux oeufs dans le jardin de l’hôtel de ville.

Nous vous attendons dès 15h à l’Espace culturel la Chapelle pour un atelier créatif.

Chaque enfant partira dans le jardin pour rechercher 3 oeufs de différentes couleurs. Il pourra ensuite récupérer son sachet de chocolats. Pour finir l’après-midi nous partagerons un goûter tous ensemble.

Sur inscriptions en mairie auprès du service communication.

Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte. .

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est contact@mairie-saint-memmie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques jardin de l’hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-03-05 par ADT de la Marne