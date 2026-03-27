Chasse aux oeufs de Pâques

Allée de boules Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux œufs avec 3 parcours selon l’âge 0-3ans 4-7ans 8-12ans sur inscription.

Buvette sur place. .

Allée de boules Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 6 85 81 42 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs de Pâques

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Kergloff a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée