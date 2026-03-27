Chasse aux oeufs de Pâques Kergloff
Chasse aux oeufs de Pâques Kergloff dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs de Pâques
Allée de boules Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux œufs avec 3 parcours selon l’âge 0-3ans 4-7ans 8-12ans sur inscription.
Buvette sur place. .
Allée de boules Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 6 85 81 42 06
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English : Chasse aux oeufs de Pâques
L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Kergloff a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée